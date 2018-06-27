Британский журналист: в России безопаснее, чем в Лондоне

Корреспондент британского телеканала Sky News Энда Брейди поделился впечатлениями от работы в России на ЧМ-2018. Рассказ журналиста размещен на сайте канала.

По словам Брэйди, его знакомые и коллеги переживают о безопасности в России. Они рекомендовали ему серьезно подумать о сохранности жизни и здоровья, поскольку в преддверии турнира вся британская пресса около двух лет безостановочно писала о «жестоких русских ультрас» и о тех ужасах, которым они якобы подвергнут иностранных гостей.

Однако в реальности все оказалось иначе. Брэйди рассказал о характерном случае, который произошел, когда он готовился к трансляции из Нижнего Новгорода. К нему подошли двое крепких молодых людей, которые выглядели подвыпившими. Журналист был уверен, что они попытаются совершить насилие в той или иной форме.

«Но то, что произошло дальше, поразило меня. Они стояли неподвижно и тихо, за камерой, слушали то, что я говорил в эфире. Не наскакивали, не пытались обидеть. Когда я закончил репортаж, они подняли большие пальцы вверх, улыбнулись мне и ушли. На любой улице в Великобритании подобный случай закончился бы плохо – я потерял им счет… Вы хотите правду? Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Лондоне», - написал журналист.

Брэйди добавил, что в реальности на данный момент единственное ужасное поведение, которое позволили себе болельщики ЧМ-2018, было продемонстрировано как раз англичанами. Речь идет о случае в Волгограде, где трое болельщиков сборной Англии пели в баре антисемитские песни и показывали нацистское приветствие. Позже этим случаем занялись британские власти.