Марадону госпитализировали после матча Аргентина - Нигерия

Легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону госпитализировали после окончания встречи Аргентины и Нигерии в рамках ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Independent.

По данным СМИ, Марадону доставили в больницу сразу после матча, так как у него сильно подскочило давление. Медикам удалось стабилизировать его состояние, в данный момент его жизни ничего не угрожает.

ATENCIÓN | Cuentan desde Rusia que Diego Maradona fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/2Ewqx5vLhy — Clubes Mundiales (@ClubesPortenos) 26 июня 2018 г.

Встреча Аргентины и Нигерии в матче группового этапа ЧМ-2018 стала самой драматичной для аргентинских болельщиков. Игра была решающей для Аргентины, проигрыш означал бы выбывание из турнира. За три минуты до конца матча Маркос Рохо вывел Аргентину вперед, обеспечив сборной плей-офф.

Диего Марадона, всегда отчаянно болеющий за свою национальную сборную, переживал важный матч наравне с другими аргентинскими фанатами. После гола Рохо бывший футболист утратил самообладание и стал показывать неприличные жесты, не обращая внимания на телетрансляцию.