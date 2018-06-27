Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Марадону госпитализировали после матча Аргентина - Нигерия

Вадим Синицын
01:34 27.06.2018
Известного аргентинского футболиста и тренера доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Марадону госпитализировали после матча Аргентина - Нигерия
Фото: Paul Chesterto / imago sportfotodienst / Globallookpress

Легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону госпитализировали после окончания встречи Аргентины и Нигерии в рамках ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Independent.

По данным СМИ, Марадону доставили в больницу сразу после матча, так как у него сильно подскочило давление. Медикам удалось стабилизировать его состояние, в данный момент его жизни ничего не угрожает.

Встреча Аргентины и Нигерии в матче группового этапа ЧМ-2018 стала самой драматичной для аргентинских болельщиков. Игра была решающей для Аргентины, проигрыш означал бы выбывание из турнира. За три минуты до конца матча Маркос Рохо вывел Аргентину вперед, обеспечив сборной плей-офф.

Диего Марадона, всегда отчаянно болеющий за свою национальную сборную, переживал важный матч наравне с другими аргентинскими фанатами. После гола Рохо бывший футболист утратил самообладание и стал показывать неприличные жесты, не обращая внимания на телетрансляцию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Зенитная ракета чудом не уничтожила немецкий фрегат «Саксония»
Дата26.06.2018, 20:05
Зенитная ракета чудом не уничтожила немецкий фрегат «Саксония»
Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении
Дата26.06.2018, 09:30
Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении
Испанские СМИ рассказали об опасениях перед матчем со сборной России
Дата26.06.2018, 17:20
Испанские СМИ рассказали об опасениях перед матчем со сборной России
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Названы самые популярные боевые самолеты РФ на международном рынке
Дата26.06.2018, 12:15
Названы самые популярные боевые самолеты РФ на международном рынке
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
01:34 Спорт
Марадону госпитализировали после матча Аргентина - Нигерия
00:36 Спорт
Черышев рассказал, что нужно сделать для победы над Испанией
00:33 Спорт
Марадона показал неприличные жесты после победного гола Аргентины на ЧМ-2018
23:57 Спорт
Месси признан лучшим игроком матча Нигерия – Аргентина
23:40 Спорт
Видео
Телеведущий Артем Шейнин матом ответил на просьбу объяснить мат в эфире
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:47 В стране и мире
На Украине начали создание «полумиллионной армии»
21:20 В стране и мире
Видео
В Сети появилось видео падения крана на жилой дом в Казани
20:21 В стране и мире
В WhatsApp появится новая функция
18:51 В стране и мире
Директор «Зверей» объяснила отказ группы выступать в Киеве
17:17 Спорт
Видео
Ведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире после поражения РФ на ЧМ-2018
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Певица МакSим уходит со сцены из-за ухудшения здоровья
Певица МакSим уходит со сцены из-за ухудшения здоровья
«Неопознанное» черное кольцо появилось над селом в Забайкалье: видео Видео
«Неопознанное» черное кольцо появилось над селом в Забайкалье: видео
В Москве ограбили вдову Михаила Круга
В Москве ограбили вдову Михаила Круга
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео Видео
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем Видео
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем
Cмертельную схватку питона и собаки сняли на видео очевидцы Видео
Cмертельную схватку питона и собаки сняли на видео очевидцы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.