Черышев рассказал, что нужно сделать для победы над Испанией

Полузащитник российской сборной Денис Черышев рассказал о том, как команда будет готовиться к предстоящей игре в Испанией.

Футболист отметил, что, несмотря на то, что Испания является фаворитом матча 1/8 финала, Россия может одержать победу.

Так, комментируя прошедший матч между сборными России и Уругвая, в котором национальная сборная уступила противникам со счетом 0:3, Черышев заявил, что игру необходимо тщательно проанализировать и сделать выводы, после чего двигаться дальше.

«Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу», - цитирует спортсмена издание Sportbox.

Напомним, сборная России по итогам выступления в групповом раунде ЧМ-2018 заняла второе место и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда сыграет со сборной Испании. Матч состоится первого июля на стадионе «Лужники».