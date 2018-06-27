Марадона показал неприличные жесты после победного гола Аргентины на ЧМ-2018

Культовый аргентинский футболист и тренер Диего Марадона вновь обратил на себя внимание общественности в связи с поведением на ЧМ-2018. На этот раз он показал неприличные жесты, попавшие в телевизионную трансляцию.

В конце матча между сборными Нигерии и Аргентины защитник Маркос Рохо вывел команду из Латинской Америки вперед. Этот факт привел Марадону в измененное эмоциональное состояние, и он изобразил несколько грубых жестов с применением средних пальцев. Кому именно аргентинец адресовал послание, неизвестно.

Встреча Аргентины и Нигерии закончилась со счетом 2:1. Этот матч был действительно тяжелым для аргентинских болельщиков, так как определял дальнейшую судьбу сборной на чемпионате – в случае проигрыша она могла бы не выйти в плей-офф турнира. Однако Аргентине удалось вырвать победу на 86-й минуте и занять таким образом вторую строчку в таблице группы.