Марадона показал неприличные жесты после победного гола Аргентины на ЧМ-2018

Культовый аргентинский футболист и тренер Диего Марадона вновь обратил на себя внимание общественности в связи с поведением на ЧМ-2018. На этот раз он показал неприличные жесты, попавшие в телевизионную трансляцию.

В конце матча между сборными Нигерии и Аргентины защитник Маркос Рохо вывел команду из Латинской Америки вперед. Этот факт привел Марадону в измененное эмоциональное состояние, и он изобразил несколько грубых жестов с применением средних пальцев. Кому именно аргентинец адресовал послание, неизвестно.

Maradona is done out here😭😭😭😭 pic.twitter.com/VWtWeNZUY6