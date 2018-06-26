Месси признан лучшим игроком матча Нигерия – Аргентина

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 с Нигерией. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Нападающий сборной Аргентины открыл счет в матче на 14-й минуте после передачи от Эвера Банеги.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды, что позволило Аргентине занять вторую строчку в турнирной таблице группы D и выйти в плей-офф финала ЧМ-2018.

Следующий матч, который состоится 30 июня в Казани, Аргентина проведет против Франции.