Телеведущий Артем Шейнин матом ответил на просьбу объяснить мат в эфире

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал произошедший во время эфира передачи «Время покажет» инцидент, связанный с употреблением нецензурной лексики. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Шейнин пояснил, что грубо высказался в прямом эфире телевидения по случайности, и добавил, что уже извинился за это. Он также отметил, что инцидент, на самом деле, не представляет никакого интереса, сопроводив эту мысль нецензурной лексикой.

«У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это *** интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** (ерунду – прим.ред.) меня не спрашивали», - сказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире после проигрыша сборной России национальной команде Уругвая в матче ЧМ-2018. В программе журналист пересказывал свой разговор с болельщиком после поражения россиян и, цитируя собеседника, допустил нецензурное высказывание.