Аргентина вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф ЧМ-2018

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала победу над командой из Нигерии.

Автором первого гола стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На 14-й минуте матча он поразил ворота противника после голевой передачи от Эвера Банеги.

На 51-й минуте игры нигерийский футболист Виктор Мозес реализовал пенальти, таким образом, сравняв счет.

Однако на 86-й минуте матча защитник сборной Аргентины Маркос Рохо забил еще один гол и вывел свою команду вперед.

Так, сборная Аргентины заняла второе место в группе D, что позволило команде выйти в 1/8 финала ЧМ-2018.

В следующем туре спортсмены встретятся с командой из Франции. Матч пройдет 30 июня в Казани.