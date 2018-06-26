Аргентина вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и окончилась со счетом 2:1.
Фото: Cezaro De Luca / dpa / Globallookpress
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала победу над командой из Нигерии.
Автором первого гола стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На 14-й минуте матча он поразил ворота противника после голевой передачи от Эвера Банеги.
На 51-й минуте игры нигерийский футболист Виктор Мозес реализовал пенальти, таким образом, сравняв счет.
Однако на 86-й минуте матча защитник сборной Аргентины Маркос Рохо забил еще один гол и вывел свою команду вперед.
Так, сборная Аргентины заняла второе место в группе D, что позволило команде выйти в 1/8 финала ЧМ-2018.
В следующем туре спортсмены встретятся с командой из Франции. Матч пройдет 30 июня в Казани.