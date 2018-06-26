Хорватия обыграла Исландию на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф

Национальная сборная Хорватия победила Исландию в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1.

Первым ворота соперников поразил хорватский футболист Милан Бадель. В ответ исландец Гильфи Сигурдссон забил гол на 74-й минуте. Однако на последней минуте основного времени Иван Перишич смог вывести Хорватию в лидеры встречи.

Таким образом, сборная Хорватии упрочила свое положение в группе, набрав 9 очков в турнирной таблице. Свой выход в плей-офф она обеспечила еще до встречи со сборной Исландии, которая после поражения покидает чемпионат. В 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты сразятся с датчанами.