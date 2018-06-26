«Ювентус» заморозил переговоры по покупке Головина

Туринский «Ювентус» приостановил переговоры с московским ЦСКА по переходу полузащитника клуба и сборной России Александра Головина, сообщает Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что итальянский клуб был готов заплатить за трансфер 22-летнего футболиста 19 млн евро и 10% со следующей продажи

Головина, однако из-за отличного выступления полузащитника за национальную команду, «армейцы» запросили 25-30 млн евро.

После повышения цены на футболиста, «Ювентус» принял решение о заморозке переговоров. Помимо туринского клуба к Головину проявляли интерес «Челси», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».