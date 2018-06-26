Первый матч без голов сыгран на ЧМ-2018
Сборные Франции и Дании вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Фото: Bruno Fahy / ZUMAPRESS / Globallookpress
Первая нулевая ничья была зафиксирована в 37-м по счету мачте чемпионата мира-2018.
Безголевую встречу провели сборные Франции и Дании, и теперь обе команды проходят в плей-офф чемпионата.
В параллельной встрече команда Перу обыграла австралийцев со счетом 2:0.
По итогам всех матчей в группе С сборная Франции набрала семь очков, Дания - пять, у Перу - три очка и у Австралии - одно.