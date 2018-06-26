Мостовой рассказал, что чем по-настоящему удивила сборная России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что национальная команда не удивила его тем, что вышла из группы, поскольку она была обязана это сделать, а вот количество забитых при этом мячей стало сюрпризом для нападающего. Своими впечатлениями от выступления подопечных Станислава Черчесова спортмен поделился со «Звездой».

«То, что я говорил два года назад, то и подтвердилось. После жеребьевки я говорил, что из группы мы обязаны выходить, меня, в принципе ничего не удивило. Единственное, что может и удивило - это количество забитых мячей, пять и три, а так все было ожидаемо. Я думал, что Уругвай выиграет, может быть со счетом 2:1. Что с нашими случилось непонятно, хотя ничего удивительного не произошло, мы проиграли хорошей команде, мы и до этого много раз проигрывали хорошим командам», - сказал он.

Говоря об Испании, Мостовой отметил, что это сильная команда, что она еще раз доказала в игре с Марокко, на протяжении игры владея преимуществом.

«Марокканские футболисты стояли сзади все и отбивалась, рассчитывали на контратаку. На чемпионате мира может произойти все что угодно. Матчи, которые мы видели, это лишний раз подтверждают. Марокко вчера ничего не нужно было, а какую игру они выдали, и до этого Марокко никому не уступало по игре. Иран мог вообще сотворить историю. В 1/8 может произойти все что угодно», - заключил Мостовой.

Матч 1/8 финала между Россией и Испанией состоится в воскресенье, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.