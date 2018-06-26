Ведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире после поражения РФ на ЧМ-2018

Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире после проигрыша сборной России национальной команде Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира - 2018.

В программе Первого канала ведущий пересказывал свой разговор с болельщиком после поражения россиян и, цитируя собеседника, допустил нецензурное выражение.

В пресс-службе телеканала отметили, что в Шейным будет проведена беседа, после чего на него наложат взыскание.

Напомним, в матче, который состоялся 25 июня в Самаре, сборная РФ уступила уругвайцам со счетом 0:3, при этом большую часть встречи наши футболисты провели вдесятером после удаления Игоря Смольникова.

Встреча 1/8 финала с участием сборной России пройдет в московских «Лужниках» 1 июля и начнется в 17:00 мск. Соперником наших футболистов стала национальная команда Испании.

Тренер испанцев поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018.