Испанские СМИ рассказали об опасениях перед матчем со сборной России

Испанские СМИ перед матчем плей-офф между «красной фурией» и сборной России начали активно оценивать наших футболистов. И оказалось, что спортивные издания сходятся во мнении, что сборная России - неудобный соперник.

Издание Marca предполагает, что Черчесов будет использовать основную связку игроков : Головин - Черышев -Дзюба - Самедов. Сборной Испании следует быть очень острожной с этими футболистами. Издание подчеркивает, что это первый выход России из группы с 1986 года. А вот для Испании это шанс впервые обыграть хозяйку ЧМ.

Издание AS подчеркнуло прекрасную игру уже названных выше футболистов, и отметило еще Игнашевича и пару опорников Зобнин-Газинский. В целом, игра сборной России, которую называли худшей в рейтинге ФИФА перед началом ЧМ-2018, «приятно удивила». Несмотря на то, что команда России слабее и на индивидуальном уровне и на общем, испанцы не должны недооценивать футболистов страны-хозяйки ЧМ. Главной проблемой для себя испанцы видят Дениса Черышева - игрока «Вилльяреала». Он, по мнению издания, провел прекрасный групповой этап и постарается удивить всех на стадии плей-офф.

Отметило игру Дениса Черышева и издание Mundo Deportivo. По мнению автора статьи, он проявил себя «ярче всех». А в связке с Дзюбой он представляет серьезную угрозу. Помимо этой пары футболистов «Вилльяреала» проблемой может стать Александр Головин, который непременно выйдет на поле в матче плей-офф.

Матч между сборными России и Испании начнется 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники».