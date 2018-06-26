Дзагоев вернулся к тренировкам перед матчем с Испанией

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой игре ЧМ-2018, вернулся к тренировкам. Об этом сообщается в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.

«Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сборной уточнили, что после матча с Уругваем травмированных в команде нет, оговорившись, что Александр Ерохин пропустит предстоящую тренировку в связи с «незначительными проблемами» со стопой.

Сборная России по итогам выступления в групповом раунде ЧМ-2018 заняла второе место и с 6 очками вышла в плей-офф. В 1/8 финала подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Испанией 1 июня в «Лужниках».