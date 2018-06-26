Сборная Аргентины вполне может выйти из группы в плей-офф ЧМ-2018. Об этом в комментарии «Звезде» заявил спортивный журналист Роман Гутцайт.

«У них есть вполне конкретная задача, им нужно побеждать команду Нигерии, нужно поправить разницу забитых и пропущенных мячей. Я надеюсь, что для Аргентины матч со сборной Хорватии был низшей точкой падения, мне правда сложно представить, что Аргентина может сыграть хуже», - добавил комментатор «Матч ТВ». «Нигерия, несмотря на победу над Исландией, мне, честно говоря, не очень нравится на этом турнире, потому что три из четырех таймов Нигерия своим соперникам по содержанию игры проигрывала, причем проигрывала абсолютно без вариантов. Аргентина обижена, Аргентина явно уязвлена и за эти дни она должна была понять, кто там управляет процессом, главный тренер, футболисты», - добавил он.

По мнению Гутцайта, в игре против Нигерии можно будет увидеть «совсем другую Аргентину».

Матч Нигерия - Аргентина начнется сегодня вечером в 21.00 мск в Санкт-Петербурге.