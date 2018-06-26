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Ловчев назвал слабые стороны сборной Испании

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:34 26.06.2018
Именно с «Красной фурией» сборной России предстоит играть в плей-офф.
Фото: Lu Jinbo/ Xinhua/ Globallookpress

Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев в беседе со «Звездой» выделил сильные и слабые стороны нашего противника по играм серии плей-офф - сборной Испании и дал свой прогноз на этот матч. По его словам, российские футболисты находятся примерно в равной весовой категории с испанцами.

«Мы с Испанией будем играть равный матч, а там - кому повезет», - прокомментировал Ловчев.

У этой европейской сборной мы не выигрывали с 1971 года, и сейчас очень трудно однозначно сказать, как обернется игра плей-офф. По словам прославленного футболиста, испанский футбол считается лучшим в мире: здесь и лучшие игроки, и очень большие денежные вливания. Но заранее обрекать себя на поражение, по мнению эксперта, не нужно.

«Непобедимых нет», - заверил Евгений Ловчев. По мнению эксперта, и с Испанией и с Португалией играть можно.

А России нужно продолжать играть дальше. Ведь после этого «холодного душа» российские игроки скорее всего учтут свои ошибки и промахи и будут более собранными. В качестве небольшой подсказки Евгений Ловчев указал на некоторые слабые стороны «красной фурии» (так называют сборную Испании - прим. ред.).

«Вот это долгое держание мяча...  у Испании есть эта особенность. Они держат мяч на чужой стороне поля, и в случае ошибки, можно успешно контратаковать», - подсказал прославленный футболист.

Но, по его словам, в таком держании мяча есть и сильная сторона - это здорово притупляет бдительность. И именно в момент, когда этот испанский маневр уже сильно затягивается, Ловчев рекомендует нашим футболистам коллективно отбирать мяч и переходить в контратаку. Указал он и на испанского вратаря, как некое «слабое звено».

«Да, в матче с Уругваем ругали нашего вратаря Игоря Акинфеева за первый пропущенный мяч. Но ведь вратарь Испании упустил еще более простой гол», - напомнил эксперт.

Заслуженный мастер спорта убежден, что в матче серии плей-офф сборная России будет более сосредоточенной и мотивированнаой на победу. Игра с Уругваем, в принципе, не решала уже ничего - путевку в 1/8 финала российские футболисты себе гарантировали  А игра с Испанией будет решающей, и наша сборная должна будет приложить все усилия, чтобы победить.

Матч между сборными России и Испании начнется 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники». 

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