Нобель Арустамян рассказал о проблемах сборной Аргентины

Аргентина еще может попасть в 1/8 финала ЧМ-2018, но для этого им нужно не просто обыграть Нигерию в заключительном матче группового этапа, но и сделать это с крупным счетом. Таким мнением со «Звездой» поделился спортивный журналист Нобель Арустамян.

«Но это кажется легко только со стороны, взять и обыграть Нигерию. Если учесть, как Аргентина играла в первых двух матчах, то с этим могут быть проблемы», - уточнил комментатор «Матч ТВ».

Арустамян оговорился, что наверняка утверждать, пройдет ли Аргентина в плей-офф, нереально.

«На данный момент они скорее в очень непростом положении и, судя по первым двум играм, у них есть очень большие проблемы», - заключил он.

Матч Нигерия - Аргентина начнется сегодня вечером в 21.00 мск в Санкт-Петербурге. В параллельном матче в группе D сыграют команды Исландии и Хорватии.

После двух туров расклад в квартете следующий: у Хорватии 6 очков, у Нигерии - 3, у Исландии - 1, у Аргентины -1.