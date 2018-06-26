Изначально не фаворит: за счет чего Россия пройдет Испанию в 1/8 финала

Россия имеет шансы пройти Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018 и впервые в новейшей истории квалифицироваться в четвертьфинал мундиаля. Такое мнение «Звезде» высказал спортивный журналист, комментатор «Матч ТВ» Роман Гутцайт.

«Я думаю, что у сборной России совершенно нормальные шансы, потому что мы не были изначально командой, которая является фаворитом чемпионата мира. По большому счету, нам все равно: Испания, Португалия - кто бы нам не встретился в 1/8 финала, именно сборная России была бы аутсайдером», - отметил он.

«Но в этом есть и определенные плюсы: все-таки игра дома, мы понимаем, что наша сборная может и должна быть раскрепощенной, то, что было у нее в матчах против Саудовской Аравии и против Египта. А так, если оценивать чисто с футбольной точки зрения, конечно, испанцы намного сильнее, чем сборная России и по игрокам, и по качеству футбола, который они демонстрируют, но это будет еще одна прекрасная часть праздника под названием чемпионат мира», - добавил эксперт.

Матч 1/8 финала между Россией и Испанией пройдет 1 июля на московской арене «Лужники».

На групповой стадии подопечные Станислава Черчесова победили Саудовскую Аравию со счетом 5:0, Египет - 3:1, и проиграли Уругваю - 0:3, заняв второе место в квартете.