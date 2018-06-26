Хорватия с лимитом сил и Аргентина на краю пропасти: каковы шансы номинальных фаворитов на плей-офф

Сборной Хорватии, несмотря на яркую игру в группе, может не хватит на весь турнир, а Аргентина вовсе не фаворит в матче с Нигерией. Таким мнением со «Звездой» поделился известный спортивный комментатор Михаил Поленов.

«У сборной Хорватии такое часто бывает, когда они очень хорошо начинают турнир, а потом сдуваются. Такие победы, как над Аргентиной, это, с одной стороны, демонстрация силы, а с другой стороны, довольно тревожный момент - сил может и не хватить», - пояснил он. «Можно сказать, что у Хорватии есть определенный лимит сил, класса и игроков. На ближайшую стадию им сил хватит, а вот что будет дальше - сказать сложно. Не думаю, что в плей-офф и даже в 1/8 хорваты так же смогут играть по заказу и показывать хорошие результаты», - добавил эксперт.

В матче с Нигерией Аргентина сможет побороться только за счет класса исполнителей, но в победу сборной Аргентины на ЧМ-2018 сейчас верится с трудом, считает комментатор.

«Эта игра будет для них легкой прогулкой. Конечно у сборной Аргентины очень серьезные проблемы, но хочется надеяться на продолжение игры, там играют сильные игроки, которых хочется увидеть в деле, посмотреть на них в лучшем виде. Надеюсь, что они соберутся, но говорить о том, что Аргентина фаворит в матче с Нигерией нельзя», - заключил Поленов.

Аргентина, которой для выхода из группы нужна только победа, сыграет сегодня с Нигерией в 21:00 в Санкт-Петербурге. В это же время в Ростове начнется встреча Исландия - Хорватия.