Представлен официальный мяч плей-офф ЧМ-2018
FIFA представила мяч, которым будут играться встречи плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Фото мяча было опубликовано в официальном аккаунте организации в Twitter.
Спортивный снаряд получил название «Mechta» («Мечта»). Дизайном он похож на Telstar 18, которым играют встречи группового этапа, но отличается цветовой гаммой - теперь она белая, красная, серая, черная и оранжевая.
Create the dream. Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P— adidas Football (@adidasfootball) 26 июня 2018 г.
«Воплощай мечты. Представляем официальный мяч для стадии плей-офф ЧМ-2018 FIFA», - говорится в подписи под фотографией.
ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июня. Российская сборная в группе заняла с 6 очками второе место и в 1/8 финала встретится с Испанией, матч пройдет 1 июля в московских «Лужниках».