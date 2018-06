Представлен официальный мяч плей-офф ЧМ-2018

FIFA представила мяч, которым будут играться встречи плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Фото мяча было опубликовано в официальном аккаунте организации в Twitter.

Спортивный снаряд получил название «Mechta» («Мечта»). Дизайном он похож на Telstar 18, которым играют встречи группового этапа, но отличается цветовой гаммой - теперь она белая, красная, серая, черная и оранжевая.

Create the dream. Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P