Представлен официальный мяч плей-офф ЧМ-2018

FIFA представила мяч, которым будут играться встречи плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Фото мяча было опубликовано в официальном аккаунте организации в Twitter.

Спортивный снаряд получил название «Mechta» («Мечта»). Дизайном он похож на Telstar 18, которым играют встречи группового этапа, но отличается цветовой гаммой - теперь она белая, красная, серая, черная и оранжевая.

«Воплощай мечты. Представляем официальный мяч для стадии плей-офф ЧМ-2018 FIFA», - говорится в подписи под фотографией.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июня. Российская сборная в группе заняла с 6 очками второе место и в 1/8 финала встретится с Испанией, матч пройдет 1 июля в московских «Лужниках».