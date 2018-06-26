Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 26 июня

Откроет сегодняшний день матч сборных Австралии и Перу. Он начнется в 17:00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Команда Перу уже потеряла шансы на выход из группы, а вот австралийцы еще имеют шансы сыграть в плей-офф. Для этого им нужно будет закатить в ворота перуанцев как минимум два мяча. Ну и выиграть, конечно же.

Параллельно в это же время на стадионе «Лужники» начнется матч Дания - Франция. Эти европейские сборные - лидеры в своей группе. У французов 6 очков, а у датчан - 4. В случае, если Дания проиграет, а ее ближайший конкурент в группе - Австралия выиграет у Перу с разницей в 2 мяча, то потомки викингов потеряют шанс на выход из группы.

Сборная Нигерии сыграет со сборной Аргентины в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». Пока в этой группе гарантированно проходит в плей-офф только Хорватия. Все остальные три команды - Исландия, Нигерия и Аргентина еще имеют шансы на выход из группы. Пока у латиноамериканской сборной всего одно очко. Аргентина делит третье и четвертой место в группе со сборной Исландии. На этом ЧМ аргентинским футболистам не везет. Они не смогли выиграть ни один матч в группе, и это - самая долгая безвыигрышная серия для этой сборной.

В это же время на стадионе «Ростов Арена» встретятся команды Исландии и Хорватии. Балканская сборная уже в плей-офф, а вот исландцам нужна только победа и желательно как можно больше забитых мячей, чтобы выйти из группы.