Нас ждут матчи жизни и смерти - полузащитник сборной Испании о предстоящих играх

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с командой России в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Мы выполнили нашу первую задачу и вышли из группы с первого места. Теперь нас ждут матчи жизни и смерти», - приводит его слова спортивный портал «Sports.ru».

Иньеста признался, что матч с Россией будет непростым и эта игра «потребует прогресса» от испанской команды.

Подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в группе А после поражения от Уругвая в заключительной встрече группового этапа (3:0).

Испанцы станут соперниками россиян по матчу 1/8 финала после всех матчей, проведенных в группе B чемпионата мира - 2018. Так, Испания сыграла вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), и победила Иран (1:0).

Мачт Испания - Россия состоится первого июля на московском стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 по местному времени.

Чемпионат мира - 2018 проходит в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.