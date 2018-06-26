МИД РФ ответил на статью саудовского издания о применении сборной России допинга

МИД РФ прокомментировал статью в саудовском издании Sada, журналисты которого обвинили российских футболистов в применении допинга непосредственно перед матчем с Саудовской Аравией. В статье также говорится, что спортсмены тщательно скрыли тот факт, что употребляли стимулирующие средства и теперь FIFA никак не сможет доказать их вину.

Во внешнеполитическом ведомстве эту информацию опровергли.

«К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», - говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дело уже было проверено антидопинговым агентством WADA, которое приняло решение прекратить разбирательство, так как никаких нарушений выявлено не было.

Напомним, 14 июня российская команда разгромила сборную Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0.