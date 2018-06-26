Тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Испании вскоре приступит к подготовке к предстоящему матчу против России. Испанская команда уже изучает тактики и стратегии российской сборной. Об этом агентству ТАСС рассказал главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро.

Он отметил, что предстоящая игра между двумя командами будет нелегкой.

«Следующий матч будет сложным, и нам надо быть серьезнее. Мы будем играть с командой-хозяйкой чемпионата, с командой, за которую будет болеть большинство болельщиков на стадионе», - заявил Йерро.

Главный тренер сборной Испании добавил, что смотрел все игры россиян и собрал достаточно информации о соперниках.

«Нам есть над чем работать, чтобы подготовиться к плей-офф», - подытожил Йерро.

Напомним, 25 июня Испания сыграла в ничью со сборной Марокко, заняв первое место в группе В. Матч окончился со счетом 2:2. В следующем туре Испания встретиться с Россией. Игра пройдет первого июля на московском стадионе «Лужники».