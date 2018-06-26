Египетский комментатор умер от разрыва сердца во время матча с Саудовской Аравией

Спортивный комментатор и бывший тренер каирской команды «Замалек» Абдрахим Мухаммед Негма скончался во время матча Египта и Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Негма комментировал игру своей национальной сборной для одного из местных телеканалов. В какой-то момент у него случился сердечный приступ, закончившийся летальным исходом.

Египет провел встречу с Саудовской Аравией в рамках группового этапа ЧМ-2018 и проиграл со счетом 2:1. Первый мяч в ворота соперников забросил египетский футболист Мохамед Салах, однако после саудиты отыгрались и забили два гола. Таким образом, Египет выбыл из турнира, потерпев три поражения подряд.

Обе команды не смогли преодолеть групповой этап, Саудовская Аравия заняла третью строчку в таблице, Египет остался на четвертой. Их предыдущие соперники, Россия и Уругвай, вышли в 1/8 финала чемпионата.