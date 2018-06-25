Салах заявил о намерении сыграть на ЧМ-2022

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг слухи о своем уходе из сборной Египта, передает издание Independent.

Футболист извинился перед всеми болельщиками за неудачную игру своей команды и заявил, что отныне сборная будет тренироваться больше и интенсивнее, чтобы достойно выступить на чемпионате мира в 2022 году, который пройдет в Катаре.

«Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые приехали сюда поддержать нас в этих трех матчах группового этапа. Знаю, что им сейчас, как и нам, тяжело», - заявил Салах.

Он добавил, что причина неудач команды заключается в недостаточном опыте некоторых из игроков.

Напомним, сборная Египта впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира. Тем не менее, команда потерпела три поражения из трех в группе А.