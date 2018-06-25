Юран: поражение от Уругвая может пойти на пользу сборной России

Поражение от Уругвая сможет принести пользу сборной России на ЧМ-2018. Такого мнения придерживается известный футболист, тренер и спортивный эксперт Сергей Юран.

Юран отметил, что российская сборная встретилась с соперником классом гораздо выше Саудовской Аравии и Египта. Поражение от одной из самых сильных сборных в мире может дать российской команде урок и помочь избежать допущенных ошибок во время игры с Испанией в плей-офф.

«Для меня лучшим соперником была бы Португалия. У Испании линия полузащиты очень серьезная и квалифицированная, нашей сборной будет сложней… Но что имеем, то имеем. Как сказал главный тренер, сегодня мы увидели совсем другие скорости, совсем другой уровень. Это не Саудовская Аравия и не Египет. Это класс в десятки раз выше, это Уругвай. Думаю, может и на пользу пойдет это поражение. Нельзя с командой такого уровня допускать такие ошибки», - отметил Юран.

Сам эксперт оценивает шансы на победу в матче против Испании как не слишком высокие, поскольку испанская сборная действительно очень сильна. Однако Юран подчеркнул, что шансы есть.

«Многое будет зависеть от тактической схемы Черчесова. Как сыграть, в три центральных защитника, в два, сыграть в атаку или сдержанно. В принципе, можно с испанцами играть. Но здесь именно тактически нужно сделать правильный выбор, проанализировать… В футболе все бывает. Сложно верить, что мы пройдем испанцев. Но всегда один процент из ста есть, всегда есть шанс. Его нужно использовать», - сказал эксперт.

Сборная России проиграла третий матч в рамках группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая со счетом 3:0. Теперь команда РФ выходит из группы со второго места, ее противником в 1/8 финала станет Испания.