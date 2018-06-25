Швейцарские футболисты избежали дисквалификация за политический жест на ЧМ-2018
Джака и Шакири были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков.
Фото: Elmar Kremser / SVEN SIMON / Globallookpress
Футболисты сборной Швейцарии полузащитник Гранит Джака и нападающий Джердан Шакири избежали дисквалификации за политический жест в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Сербии.
Футболисты имеют косоварские корни и во время празднования гола в ворота сербов показали жестами символ Албании – орла, а на одной из бутс Шакири был изображен флаг Косово.
Спортсменов оштрафовали на 10 тыс. швейцарских франков, передает RT.
Ранее сообщалось, что футболистам сборной Швейцарии грозит дисквалификация на ЧМ-2018 и они могут пропустить последнюю игру группового этапа с командой Коста-Рики.