Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Матч пройдет 1 июля.

Это стало известно после матчей, которые прошли в понедельник 25 июня между сборными Иран-Португалия, Испания-Марокко. Победителем группы B оказалась сборная Испании, таким образом, став соперником российской команды в предстоящем матче.

Матч между сборными Иран-Португалия завершился со счетом 1:1.

Теперь в 1/8 финала португальцы сразятся с уругвайцами.

Игра Испания-Марокко завершилась со счетом 2:2.

Встреча сборных России и Испании пройдет первого июля на московском стадионе «Лужники».