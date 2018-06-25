Дзюба назвал причины поражения России в матче с Уругваем

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал причины поражения в матче с Уругваем. По его словам, это была хорошая проверка для российских футболистов командой топ-уровня.

«Тяжело обыграть такую команду. Первый мяч сами себе привезли, второй — нелепый гол, удаление. И после этого игра, можно сказать, была уже сделана для Уругвая», - цитирует Дзюбу RT.

Форвард повторил слова главного тренера команды Станислава Черчесова, что для футболисты сборной «вовремя получили определенную пощечину», которая должна положительно сказаться перед матчами навылет.

«Может быть, это даже хорошо перед возможными встречами с Португалией или Испанией», - отметил Дзюба.

По его словам россияне настраивались на матч и были сверхмотивированы, однако этого оказалось недостаточно.

«Есть над чем подумать перед матчами плей-офф. Теперь еще злее будем. Потому что дальше права на ошибку нет», - заключил Дзюба.

Напомним, сборная России уступила сборной Уругвая со счетом 0:3, при этом большую часть встречи россияне провели вдесятером.