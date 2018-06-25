Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Дзюба назвал причины поражения России в матче с Уругваем

Наталья Вальханская
22:25 25.06.2018
По словам футболиста, поражение должно положительно сказаться на сборной России перед матчами плей-офф.
Дзюба назвал причины поражения России в матче с Уругваем
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал причины поражения в матче с Уругваем. По его словам, это была хорошая проверка для российских футболистов командой топ-уровня.

«Тяжело обыграть такую команду. Первый мяч сами себе привезли, второй — нелепый гол, удаление. И после этого игра, можно сказать, была уже сделана для Уругвая», - цитирует Дзюбу RT.

Форвард повторил слова главного тренера команды Станислава Черчесова, что для футболисты сборной «вовремя получили определенную пощечину», которая должна положительно сказаться перед матчами навылет.

«Может быть, это даже хорошо перед возможными встречами с Португалией или Испанией», - отметил Дзюба.

По его словам россияне настраивались на матч и были сверхмотивированы, однако этого оказалось недостаточно.

«Есть над чем подумать перед матчами плей-офф. Теперь еще злее будем. Потому что дальше права на ошибку нет», - заключил Дзюба.

Напомним, сборная России уступила сборной Уругвая со счетом 0:3, при этом большую часть встречи россияне провели вдесятером.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В NASA показали самые старые звезды Млечного Пути
Дата25.06.2018, 17:49
В NASA показали самые старые звезды Млечного Пути
Локатор «Аистенок» впервые применили на учениях «Славянское братство»
Дата25.06.2018, 14:33
Локатор «Аистенок» впервые применили на учениях «Славянское братство»
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
Дата25.06.2018, 22:58
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе
Дата25.06.2018, 21:51
Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Дата25.06.2018, 11:25
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
22:58 Спорт
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
22:48 Спорт
Швейцарские футболисты избежали дисквалификация за политический жест на ЧМ-2018
22:25 Спорт
Дзюба назвал причины поражения России в матче с Уругваем
20:58 Спорт
Черчесов назвал игру с Уругваем полезной пощечиной для сборной РФ
19:42 Спорт
На чемпионате мира-2018 зафиксировали рекорд по количеству пенальти
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:20 В стране и мире
Силуанов рассказал о размере пенсии в 2024 году
21:04 В стране и мире
Два ребенка погибли в оставленной на солнцепеке машине
20:58 Спорт
Черчесов назвал игру с Уругваем полезной пощечиной для сборной РФ
19:56 В стране и мире
В Госдуму внесли проект о снятии уголовной ответственности за репосты
19:05 В стране и мире
Видео
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Армении мужчина вместо погреба выкопал подземный храм
В Армении мужчина вместо погреба выкопал подземный храм
Толпа людей напала на водителя и пассажира Mercedes: видео массовой драки Видео
Толпа людей напала на водителя и пассажира Mercedes: видео массовой драки
Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы Видео
Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы
Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях
Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем Видео
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.