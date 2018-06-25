Черчесов назвал игру с Уругваем полезной пощечиной для сборной РФ

Заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 со сборной Уругвая стал для российских футболистов полезной пощечиной, заявил в эфире «Первого канала» главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов.

Сборная РФ уступила уругвайцам со счетом 0:3, при этом большую часть встречи наши футболисты провели вдесятером, после удаления Игоря Смольникова.

«Сегодня тот день, который должен был случиться. С одной стороны, мы проиграли, с другой - пощечина в определенный момент и в правильное время полезна», - отметил Черчесов.

Тренер подчеркнул, что команда Уругвая другого уровня, нежели предыдущие соперники россиян, однако через эту игру наша сборная подготовилась к следующей.

«Сегодня были скорости, другая игра, другой соперник, иные индивидуальные качества футболистов, только так можно подняться на следующий уровень», - заключил Черчесов.

Встреча 1/8 финала с участием сборной России пройдет в московских «Лужниках» 1 июля и начнется в 17:00 мск. Соперник наших футболистов определится сегодня вечером по итогам игр группы Испания-Марокко и Португалия-Иран.