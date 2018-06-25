На чемпионате мира-2018 зафиксировали рекорд по количеству пенальти

В матче группы А между командами Саудовской Аравии и Египта в Волгограде было зафиксировано сразу два рекорда чемпионатов мира.

Так, в первом тайме колумбийский арбитр Вильмар Рольдан назначил сразу два 11-метровых в ворота египетской команды. Второй пенальти стал 18-м за время турнира, тем самым был повторен рекорд ЧМ-1990 в Италии, ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.

Однако тогда такое количество 11-метровых было назначено в предыдущих ЧМ в течение всего турнира, тогда как в России еще даже не завершился групповой этап. Так что следующий пробитый пенальти ознаменует установление нового рекорда.

Второй рекорд был установлен вратарем сборной Египта Эссамом Эль-Хадари, который вышел на поле в возрасте 45 лет и стал самым возрастным игроком чемпионатов мира в истории финальных стадий турнира.

Стоит отметить, что Эль-Хадари еще и смог впечатляющим прыжком отбить один из пенальти на 41-й минуте встречи. За египетскую сборную футболист играет с 1996 года.

В итоге победу в матче одержала Саудовская Аравия со счетом 2:1, вырвав победу у египтян на предпоследней минуте добавленного времени.