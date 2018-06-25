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Россия уступила Уругваю в последнем матче в группе со счетом 0:3

Вадим Иванов
18:50 25.06.2018
Подопечные Станислава Черчесова вышли в плей-офф чемпионата мира со второго места в квартете. Игра против Уругвая в Самаре закончилась поражением со счетом 0:3.
Россия уступила Уругваю в последнем матче в группе со счетом 0:3
Фото: Marius Becker/ dpa/ Globallookpress

Сборная России не смогла без поражений завершить выступление на групповом этапе чемпионата мира по футболу. В третьей встрече - против Уругвая - подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:3.

Встреча прошла на стадионе «Самара Арена». Первый гол на десятой минуте забил в ворота Игоря Акинфеева Луис Суарес точным ударом со штрафного.

Второй мяч на 23-й минуте забил Диего Лашальт, но из-за рикошета в протокол его занесли как автогол Дениса Черышева. Третий гол - на счету Эдинсона Кавани, на 90-й минуте удачно сыгравшего на добивании.

Таким образом, Уругвай выходит из группы с первого места, набрав 9 очков, Россия с 6 очками - со второго. Саудовская Аравия и Египет лишились шансов на 1/8 финала еще до матчей третьего тура.

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