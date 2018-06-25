Отец Черышева дал прогноз на матч России и Уругвая

Отец нападающего сборной России по футболу Дениса Черышева, футбольный тренер Дмитрий Черышев в разговоре со «Звездой» рассказал, что у российских игроков огромная мотивация на этом турнире и все они сейчас думают только о ЧМ-2018.

Сам Денис, которого по праву считают одним из лидеров команды, по словам Дмитрия, имеет огромное желание выступать за сборную и «защищать цвета российского флага».

На вопрос об итогах встречи с Уругваем, которая недавно стартовала на стадионе «Самара Арена», Черышев ответил, что, вероятно, после того, как Россия обеспечила себе выход в плей-офф, тренерский штаб команды может поберечь некоторых игроков.

«Я не Нострадамус и не могу предсказать, какой будет счет, но знаю, что ребята выйдут и покажут свою игру, будут определенные изменения, так как мы уже решили вопрос выхода из группы, поэтому кому-то дадут отдохнуть, кто-то получил небольшие травмы, поэтому его могут заменить. Какой счет будет, я не могу сказать, но знаю, что ребята, любой футболист из 23, которые есть у нас в обойме, будут идти до конца. Но все будет зависеть от самой игры… как карта ляжет», - сказал Черышев.

По его словам, самое важное, чего удалось добиться сборной во время группового этапа - это изменить менталитет российских болельщиков и заставить их верить в команду.

«Сами знаете, мы творим небольшую историю сейчас в футболе. Дай бог, чтобы это все продолжалось, дай бог, чтобы продолжался этот праздник, который у нас сейчас в душе и на поле. Самое главное, что мы поменяли менталитет российских болельщиков, мы заставили их уважать футболистов, но и самое главное, что мы сейчас с ними в одной лодке. Как я говорю, подводная лодка закрылась и теперь мы все вместе, и двенадцатый игрок нам ой как необходим. Поэтому только вперед и только все вместе», - добавил Дмитрий Черышев.

В Самаре начался матч ЧМ-2018 между Россией и Уругваем, обе команды после двух матчей в группе набрали по шесть очков. По окончании этой встречи выяснится, кто выйдет в 1/8 финала с первого, а кто со второго места.