В Самаре стартовал матч ЧМ-2018 между Россией и Уругваем

На стадионе «Самара Арена» стартовал заключительный матч групповой стадии ЧМ-2018 для сборной России, в котором подопечные Станислава Черчесова встречаются с командой Уругвая.

У России с первых минут на поле появились Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Алексей Миранчук, Черышев и Дзюба.

Уругвай и Россия после двух матчей в группе набрали 6 очков и досрочно вышли в плей-офф. По окончании этой встречи выяснится, кто попадет в 1/8 финала с первого, а кто со второго места.

У россиян при этом лучше разница забитых и пропущенных мячей: +7, в то время как у команды из Южной Америки +2.

В параллельном матче в Волгограде между собой сыграют Саудовская Аравия и Египет, которые досрочно потеряли все шансы на попадание в плей-офф.