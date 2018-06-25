Сами с усами: В Петербурге вывесили баннер в честь Черчесова

На здании Гостиного двора в Северной столице появился баннер с хэштегом #самисусами. Сопровождает эту надпись изображение усов главного тренера сборной Станислава Черчесова на фоне футбольного поля. Видимо, таким образом авторы проекта решили поддержать нашу сборную перед матчем с Уругваем.

Жители и гости Питера активно фотографируются на фоне полотна.

25 июня сборная России сыграет с Уругваем в 17:00 на стадионе «Самара Арена». Уже досрочно наши футболисты обеспечили себе выход в плей-офф.