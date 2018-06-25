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Ловчев назвал лидеров сборной России по футболу на ЧМ-2018

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:10 25.06.2018
Из гадкого утенка российская команда превратилась в прекрасного лебедя.
Фото: ТРК «Звезда»

Заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев в беседе со «Звездой» раскрыл, кого он считает лидером сборной России. Эксперт назвал Александра Головина, Артема Дзюбу, Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича.

«Дзюба по характеру, эмоциям... Посмотрите, как он кочевряжется после голов. Но ведь это прекрасно - он создает шоу», - отметил Ловчев.

Не обошел вниманием прославленный футболист и вратаря нашей сборной и капитана команды - Игоря Акинфеева. По словам Ловчева, он - многолетний лидер. Отметил заслуженный мастер спорта и вернувшегося Сергея Игнашевича.

«У нас кто только не ругал защиту. Она в каждой игре допускала какие-то огрехи, нам забивали голы. А тут вернулся 38-летний Игнашевич, и как-будто показал всем, как правильно надо играть», - заключил Евгений Ловчев.

Помимо этого эксперт отметил, что большая заслуга Черчесова состоит в том, что он смог найти прекрасных футболистов для опорной зоны.

«Это Газинский, который забил первый наш мяч, и это Зобнин», - подчеркнул заслуженный мастер спорта.

По его словам, зрители привыкли к тому, что весь футбол в нашей стране локализуется в Питере, Москве и других больших городах.

«Зобнин из Иркутска, а Газиниский из Комсомольска-на-Амуре. Представляете, у нас в глубинке готовят футболистов для сборной, которая участвует в первенстве мира, забивает голы. Это просто сказка», - поделился своими эмоциями Ловчев.

Сборная России досрочно гарантировала себе место в плей-офф.  В 1/8 финала российская команда встретится, скорее всего, с Испанией или Португалией. А до этого нашим футболистам предстоит сыграть с Уругваем 25 июня в 17:00 на стадионе «Самара Арена».

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