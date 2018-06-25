Назван стартовый состав сборной России на матч против Уругвая
Опубликован стартовый состав сборной России по футболу на заключительный матч группового этапа против команды Уругвая. Список появился в аккаунте РФС в Twitter.
Матч Россия-Уругвай начнется на стадионе «Самара Арена» в 17:00 по московскому времени. У обеих команд в активе после двух туров по 6 очков, но у подопечных Станислава Черчесова лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Uruguay #URURUS #Вместемыкоманда #FIFA2018 pic.twitter.com/ccxaJh9b7s— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
Состав сборной Уругвая на матч выглядит следующим образом:
#URURUS | Formación de @Uruguay para jugar ante @TeamRussia en el Arena Samara a partir de las 11 h (Uy), 18 h (local).#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/uE6Vn4pHW6— Selección Uruguaya (@Uruguay) 25 июня 2018 г.
В это же время в Волгограде между собой сыграют Саудовская Аравия и Египет, которые досрочно потеряли все шансы на попадание в плей-офф.
В 21:00 сегодня будут сыграны и матчи в группе B: Иран встретится с Португалией, а Испания - с Марокко.