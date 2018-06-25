Назван стартовый состав сборной России на матч против Уругвая

Опубликован стартовый состав сборной России по футболу на заключительный матч группового этапа против команды Уругвая. Список появился в аккаунте РФС в Twitter.

Матч Россия-Уругвай начнется на стадионе «Самара Арена» в 17:00 по московскому времени. У обеих команд в активе после двух туров по 6 очков, но у подопечных Станислава Черчесова лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Состав сборной Уругвая на матч выглядит следующим образом:

В это же время в Волгограде между собой сыграют Саудовская Аравия и Египет, которые досрочно потеряли все шансы на попадание в плей-офф.

В 21:00 сегодня будут сыграны и матчи в группе B: Иран встретится с Португалией, а Испания - с Марокко.