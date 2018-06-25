Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева официально объявила о завершении своей спортивной карьеры.

По словам 31-летней спортсменки, решение было вынужденным и непростым для нее. Причиной стало невозможность совмещать карьеру и воспитание ребенка.

«Это обдуманное и нелегкое решение, но я завершаю спортивную карьеру. Время в большом спорте останется незабываемым», - цитирует Домрачеву TUT.by.

Дарья Домрачева также рассказала о планах стать тренером и о том, где будет жить ее семья.

«На данный момент я не рассматриваю продолжения своего спортивного пути в качестве тренера», - добавила она.

Дарья Домрачева - четырехкратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира и Европы.