Енот Нафаня предсказал исход матча ЧМ «Россия – Уругвай»

Енот Нафаня из иркутского зоосада предсказал исход матча чемпионата мира по футболу-2018. Животному предложили две миски с фруктами, одна из которых была с флагом России, а другая с флагом Уругвая.

Енот выбрал миску с триколором, предсказав, таким образом, победу России. Об этом сообщается на странице зоосада в Facebook.

«На этой неделе выбор Нафани - за российским флагом. Сегодня будем болеть за наших ребят и, надеемся, что Нафаня предсказал результат на удачу!», - говорится в сообщении.

Матч Россия – Уругвай чемпионата мира по футболу состоится в понедельник 17.00 мск на стадионе в Самаре.

Нафаня предсказывает исход спортивных мероприятий с 2015 года. Тогда он предсказал победу сборной России на чемпионате мира по хоккею.