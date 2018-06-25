Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле

Российский хоккеист Сергей Огородников, известный, в первую очередь, по выступлениям за тольяттинскую «Ладу», разбился в аварии на водном мотоцикле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Спортсмену было всего 32 года, уточняется в сообщении.

«Коллектив хоккейного клуба "Лада" выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова», - добавили в пресс-службе команды.

Сергей Огородников выступал за клуб из Тольятти с 2012 по 2014 годы, набрав 38 очков в 88 играх. Также в разные годы он был игроком московских ЦСКА и «Динамо», «Автомобилиста» из Екатеринбурга и новокузнецкого «Металлурга», последний сезон провел в польском внутреннем первенстве.

В 2004 году Огородников выиграл чемпионат мира среди юниоров.