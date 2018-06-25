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Болельщики разных стран отдали честь Артему Дзюбе: видео

Вадим Иванов
11:43 25.06.2018
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Видео: Сборная России по футболу/ YouTube

В преддверии заключительной встречи групповой стадии ЧМ-2018 для России - против команды Уругвая - российские и зарубежные фанаты устроили своего рода флешмоб и отдали честь нападающему нашей команды Артему Дзюбе. Видео опубликовал на своем канале в YouTube РФС.

Болельщики также пожелали удачи на турнире и остальным игрокам сборной России, говорится в подписи под роликом.

Ролик с фанатами является отсылкой к празднованию забитых Дзюбой голов на мундиале. Когда форвард отличился в матче с Саудовской Аравией, честь ему отдал главный тренер россиян Станислав Черчесов. В матче против Египта, честь отдавал уже Дзюба Черчесову.

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Игра Россия - Уругвай начнется в 17:00 мск в Самаре. Обе команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 чемпионата мира.

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