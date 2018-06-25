Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 25 июня

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:33 25.06.2018
Сегодня сыграют Саудовская Аравия - Египет, Россия - Уругвай, Португалия - Иран и Марокко - Испания.
Фото: Andreas Geber/ dpa/ Globallookpress

Откроет сегодняшний день матч Египет - Саудовская Аравия. Он начнется сегодня в 17:00 на стадионе «Волгоград Арена». Впрочем, для обеих команд это, скорее, уже игра «за третье место», потому что шансов на выход из группы у них нет. Египет проиграл России и Уругваю со счетом 1:3 и 0:1 соответственно, а Саудовская Аравия - со счетом 0:5 и 0:1.

В это же время - 17:00 - на стадионе «Самара Арена» начнется матч Россия - Уругвай. Эти команды - лидеры в группе - поэтому каждая из них уже гарантированно выходит в плей-офф. Вопрос лишь - кто на каком месте. Россия пока лидирует по количеству забитых мячей - у нашей сборной их семь, а у Уругвая всего два.

Следующим матчем сегодняшнего дня станет игра Португалия Иран. Она начнется в 21:00 на стадионе «Мордовия арена». Португалия пока делит первое и второе место в группе с Испанией, Иран занимает третье. В первом туре португальцы сыграли вничью с испанцами (счет 3:3), а Иран выиграл у Марокко со счетом 1:0. Второй тур был для иранцев менее удачным – они проиграли сборной Испании со счетом 0:1, а Португалия наоборот выиграла у сборной Марокко со счетом 1:0.

Закроет сегодняшний день матч Марокко Испания.  Он начнется в 21:00 на стадионе «Калининград». Испания пока делит с Португалией первое и второе место в группе - у двух команд европейских стран по 4 забитых мяча. Сборная Марокко, впрочем, уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Несмотря на это, полузащитник команды Испании Серхио Бускетс считает, что африканских футболистов недооценивают на этом чемпионате. По его мнению, марроканцы «заслуживали гораздо большего».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик
Дата25.06.2018, 10:30
Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик
Артиллерийский удар и огонь с неба: кадры масштабных учений мотострелков в Таджикистане
Дата25.06.2018, 06:01
Артиллерийский удар и огонь с неба: кадры масштабных учений мотострелков в Таджикистане
Букмекеры назвали фаворита матча Россия - Уругвай
Дата25.06.2018, 10:08
Букмекеры назвали фаворита матча Россия - Уругвай
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Дата22.06.2018, 14:16
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Дата25.06.2018, 11:25
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
11:43 Спорт
Видео
Болельщики разных стран отдали честь Артему Дзюбе: видео
10:41 Спорт
мнение
Ловчев дал прогноз на исход встречи Россия - Уругвай
10:33 Спорт
Видео
Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 25 июня
10:08 Спорт
Видео
Букмекеры назвали фаворита матча Россия - Уругвай
08:43 Спорт
Видео
Роналду попросил болельщиков в Саранске дать ему выспаться перед матчем
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:41 В стране и мире
СМИ: НАТО проиграет войну с Россией из-за плохих дорог в Прибалтике
10:33 Спорт
Видео
Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 25 июня
08:43 Спорт
Видео
Роналду попросил болельщиков в Саранске дать ему выспаться перед матчем
07:58 В стране и мире
Видео
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем
05:13 В стране и мире
Видео
Универсальное недоразумение: в ВСУ заявили об испытаниях нового боевого робота
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Массовое отравление на свадьбе: около ста человек госпитализированы после застолья
Массовое отравление на свадьбе: около ста человек госпитализированы после застолья
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Кенгуру решил помочь футболистам во время игры: видео Видео
Кенгуру решил помочь футболистам во время игры: видео
Для водителя и автомобиля: топ-5 правил безопасной езды во время жары
Для водителя и автомобиля: топ-5 правил безопасной езды во время жары
Вакарчук призвал украинцев стать «охотниками» и бороться с режимом Порошенко
Вакарчук призвал украинцев стать «охотниками» и бороться с режимом Порошенко
Москву накроет аномальная жара
Москву накроет аномальная жара
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.