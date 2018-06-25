Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 25 июня

Откроет сегодняшний день матч Египет - Саудовская Аравия. Он начнется сегодня в 17:00 на стадионе «Волгоград Арена». Впрочем, для обеих команд это, скорее, уже игра «за третье место», потому что шансов на выход из группы у них нет. Египет проиграл России и Уругваю со счетом 1:3 и 0:1 соответственно, а Саудовская Аравия - со счетом 0:5 и 0:1.

В это же время - 17:00 - на стадионе «Самара Арена» начнется матч Россия - Уругвай. Эти команды - лидеры в группе - поэтому каждая из них уже гарантированно выходит в плей-офф. Вопрос лишь - кто на каком месте. Россия пока лидирует по количеству забитых мячей - у нашей сборной их семь, а у Уругвая всего два.

Следующим матчем сегодняшнего дня станет игра Португалия – Иран. Она начнется в 21:00 на стадионе «Мордовия арена». Португалия пока делит первое и второе место в группе с Испанией, Иран занимает третье. В первом туре португальцы сыграли вничью с испанцами (счет 3:3), а Иран выиграл у Марокко со счетом 1:0. Второй тур был для иранцев менее удачным – они проиграли сборной Испании со счетом 0:1, а Португалия наоборот выиграла у сборной Марокко со счетом 1:0.

Закроет сегодняшний день матч Марокко – Испания. Он начнется в 21:00 на стадионе «Калининград». Испания пока делит с Португалией первое и второе место в группе - у двух команд европейских стран по 4 забитых мяча. Сборная Марокко, впрочем, уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Несмотря на это, полузащитник команды Испании Серхио Бускетс считает, что африканских футболистов недооценивают на этом чемпионате. По его мнению, марроканцы «заслуживали гораздо большего».