Ловчев дал прогноз на исход встречи Россия - Уругвай

Россия, скорее всего, победит Уругвай и займет первое место в своей группе. Такое мнение «Звезде» высказал заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.

«Еще полмесяца назад не могли мечтать о том, чтоб стоял вопрос кого выбрать в плей-офф - Испанию или Португалию. Многие говорять надо вторым составом играть. Только зацепились - надо играть в свою игру! Думаю, Россия займет первое место - будет ничья или наша победа», - подчеркнул он.

Матч Россия - Уругвай начнется на стадионе «Самара Арена» в 17:00 мск. Букмекеры отдают небольшое преимущество команде из Южной Америки, но признают, что российские болельщики в подавляющем большинстве делают ставки на игроков Станислава Черчесова.

Сборная России, досрочно гарантировавшая себе место в плей-офф, в 1/8 финала встретится, скорее всего, с Испанией или Португалией. Шанс выйти из параллельной группы B есть также у команды Ирана, но они объективно меньше. Иран с Португалией играет сегодня в 21:00, в это же время Испания встретится с Марокко.