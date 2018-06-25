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Ловчев дал прогноз на исход встречи Россия - Уругвай

Евгений Ловчев
10:41 25.06.2018
Полмесяца назад не могли мечтать о том, чтоб стоял вопрос кого выбрать в плей-офф - Испанию или Португалию
Фото: Andrey Pronin/ imago sportfotodienst/ Globallookpress

Россия, скорее всего, победит Уругвай и займет первое место в своей группе. Такое мнение «Звезде» высказал заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.

«Еще полмесяца назад не могли мечтать о том, чтоб стоял вопрос кого выбрать в плей-офф - Испанию или Португалию. Многие говорять надо вторым составом играть. Только зацепились - надо играть в свою игру! Думаю, Россия займет первое место - будет ничья или наша победа», - подчеркнул он.

Матч Россия - Уругвай начнется на стадионе «Самара Арена» в 17:00 мск. Букмекеры отдают небольшое преимущество команде из Южной Америки, но признают, что российские болельщики в подавляющем большинстве делают ставки на игроков Станислава Черчесова.

Сборная России, досрочно гарантировавшая себе место в плей-офф, в 1/8 финала встретится, скорее всего, с Испанией или Португалией. Шанс выйти из параллельной группы B есть также у команды Ирана, но они объективно меньше. Иран с Португалией играет сегодня в 21:00, в это же время Испания встретится с Марокко.

«Возможна сенсация - за Иран бойцы сражаются, всякое может быть. А с Португалией мы год назад играли - ничего там очсобенного не было и можно их обыгрывать. Если у Роналду что-то не пойдет, их Иран обыграет и выйдет в 1/8», - полагает Ловчев.

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