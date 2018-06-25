Букмекеры назвали фаворита матча Россия - Уругвай

В предстоящем матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Уругваем букмекеры видят фаворитом команду из Южной Америки, но болельщики в большинстве своем ставят на то, что триумфаторами во встрече станут подопечные Станислава Черчесова. Об этом «Звезде» рассказал представитель одного из букмекерских агентств Юрий Афанасьев.

«Небольшое предпочтение мы, букмекеры, отдаем сборной Уругвая - коэффициент (на победу) 2,5. На Россию можно поставить с коэффициентом 3,15. То есть, поставив тысячу рублей на победу России, можно выиграть 3150 рублей», - уточнил он. «Если же посмотреть на то, как ставят наши клиенты, то тут явный перекос в сторону нашей сборной: 60% всех ставок приходятся именно на победу (России), а на победу Уругвая - 33%. Видно, что тут клиенты явно предпочтение отдают нашим футболистам», - добавил эксперт.

Сборная России и Уругвая встретятся в матче за первое место в группе А вечером 25 июня в Самаре. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

У россиян и уругвайцев после двух матчей в активе по 6 очков, у Саудовской Аравии и Египта, потерявших шансы на выход в плей-офф - 0.

Все билеты на матч Россия - Уругвай проданы, встреча состоится при аншлаге. Главный тренер команды Станислав Черчесов пообещал, что сборная выйдет на игру в оптимальном составе.