Сальто и фигурное катание на воде: в Твери проходит кубок РФ по аквабайку

В Твери проходит Кубок России по аквабайку, в котором принимают участие около 50 спортсменов. Лучшие из лучших со всей страны демонстрируют зрителям, заполнившим набережную, сложнейшие акробатические фигуры на аквабайке весом в три центнера.

Самой впечатляющей дисциплиной Кубка России является фристайл. Это фигурное катание, по своей зрелищности оно ничем не уступает ледовому, только на водном мотоцикле.

«Высокая амплитуда, максимальная высота и связки, которые демонстрируют райдеры. Это, например, вращения, бэкфлипы, сальто назад, в частности, сейчас делают не только два, но даже и три бэкфлипа подряд», - рассказывает руководитель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

За три минуты спортсмен должен показать максимум собранности и свои навыки акробата, способного не только подпрыгнуть высоко или сделать сальто, но поднять за собой мотоцикл, развернуть его в воздухе и успешно приземлиться.

«Самое сложное - когда человек делает вращения и меняет их по ходу в одну, в другую сторону. Вот это сложность. Потому что здесь нужна ориентация в воздухе и координация всего тела. Поэтому судьи оценивают вот эту сложность», - поделился координатор и участник Кубка России по аквабайку Михаил Ершов.

Спортсменов такого класса в России чуть больше полусотни. Аквабайк едва ли когда-то сможет стать суперпопулярным, это очень дорогой вид спорта.

Гидроциклы стоят от пяти тысяч долларов. Потому и главный фаворит соревнований, чемпион России прошлого года 24-летний москвич Арсений Матанцев делит свой мотоцикл с другим претендентом на победу - 16-летним Сергеем Чемезовым, который в этом году оказался сильнее.

Чемезов сел на водный мотоцикл в 11 лет, занимается профессионально последние пять. И на российских соревнованиях даже в столь юном возрасте Сергею уже становится тесно.

«Никогда не буду доволен своим результатом - всегда буду желать чего-то большего», - рассказывает участник Кубка России по аквабайку Сергей Чемезов.

В рамках Кубка России также проходят соревнования по флайбордингу, или гидрофлаю. Это тоже фристайл, но только спортсмена вместо аквабайка поднимают в воздух сильнейшие струи воды. И пусть аквабайк и гидрофлай - не самые массовые виды спорта, участники этих соревнований уже выходят на мировой уровень. А в российских городах появляются секции, в которых учат не только совершеннолетних спортсменов с правами на вождение водного мотоцикла, но и детишек от восьми лет.