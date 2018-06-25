Роналду попросил болельщиков в Саранске дать ему выспаться перед матчем

Вечером 25 июня на стадионе «Мордовия Арена» сборные Ирана и Португалии сыграют матч, в котором решится, кто из них попадет в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

А накануне шумные иранские фанаты пришли к дверям отеля, в котором остановилась португальская команда и начали скандировать кричалки. Болельщики вели себя настолько шумно, что лидеру португальцев Криштиану Роналду пришлось подойти к окну, чтобы жестами попросить фанатов дать ему выспаться перед важным матчем.

В параллельном матче в группе B в Калининграде сегодня сыграют Испания и Марокко. Встреча начнется также в 21:00.

Перед третьим туром группового этапа ЧМ-2018 положение в квартете следующее: у Испании и Португалии в активе по 4 очка, у Ирана 3, у Марокко - 0.