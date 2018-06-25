В Самаре фанаты устроили танцевальное шоу в поддержку сборной РФ

Сотни российских болельщиков устроили в воскресенье в Самаре танцевальное шествие от площади Революции до Струковского сада. Фанаты несли в руках российские триколоры, таблицы с фамилиями и игровыми номерами подопечных Черчесова.

Сегодня в Самаре сборные России и Уругвая сыграют в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по футболу в группе А. Ничья или победа позволит россиянам закрепить первое место в турнирной таблице.

Напомним, Россия одержала победу в двух стартовых матчах ЧМ, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), впервые за 32 года выйдя в 1/8 финала ЧМ. Чемпионат мира по футболу 2018 года проводится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах на 12 стадионах.