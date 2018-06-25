Россия сыграет против Уругвая при аншлаге и оптимальным составом

В последнем матче группового этапа ЧМ-2018 - против Уругвая - сборная России сыграет оптимальным составом. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Матч состоится при полных трибунах. Все билеты на 45-тысячный стадион «Самара Арена» раскуплены.

В официальном аккаунте национальной команды в Twitter накануне была опубликована информация, что против Уругвая российская сборная сыграет в белой форме.

В матче с Уругваем @TeamRussia сыграет в белой форме. Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/XgNKI2yiD0 — Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.

Матч Россия - Уругвай начнется в Самаре в 17:00 по московскому времени. Это будет встреча за первое место в группе А, поскольку и россияне и уругвайцы, набрав в двух турах 6 очков, досрочно вышли в плей-офф.

Параллельно в это же время в Волгограде сыграют Саудовская Аравия и Египет, досрочно потерявшие даже гипотетические шансы выйти из группы.