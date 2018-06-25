Российского арбитра назначили главным судьей на ЧМ-2018

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч последнего тура группового турника между сборными Перу и Австралии. Официальное подтверждение опубликовано на сайте FIFA.

Помогать арбитру будут его коллеги Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Стоит отметить, что это единственная российская бригада, получившая разрешение на судейство матча домашнего чемпионата мира.

В РФС назначение Карасева назвали значимым событием для всей страны.

«Мои поздравления Сергею и всей бригаде. Это знаковое событие не только для них, но и для всего российского футбольного судейства», - заявил председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

Матч между сборными Австралии и Перу состоится 26 июня в 17.00 в Сочи.